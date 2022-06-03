شكشك يختتم الملتقى الفني مع محكمة الحسابات الهولندية بتوقيع مذكرة تفاهم

العنوان – أمستردام

اختتمت اليوم الجمعة فعاليات الملتقى الفني الذي جمع ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الهولندية.

وتوجت مراسم الاختتام بتوقيع رئيس الديوان خالد شكشك ونائب رئيس محكمة الحسابات الهولندية على مذكرة التفاهم لبرنامج شراكة.

ويتضمن في مرحلته الأولى ثلاثة ملفات أساسية يتعلق الأول بتطبيق أداة تقييم النزاهة الداخلية والمعروفة باسم (انتوسنت).

أما الملف الثاني فقد خصص لرقابة الأداء، وارتبط الملف الثالث بتعزيز الاتصال والتواصل مع أصحاب المصلحة.

و تواصلت أعمال الملتقى لمدة ثلاثة ايام متتالية تم خلالها تبادل العروض والمناقشات الفنية، ولقاء مع بعض أعضاء البرلمان الهولندي، بالإضافة إلى الزيارة الميدانية لوزارة المالية وأكاديمية الدارسات المالية.