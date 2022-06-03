شركة البريقة تطمئن المواطنين بتوفر الوقود.. وتوضح أسباب الازدحام داخل المحطات

ليبيا – طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن الوقود متوفر ،مؤكدة بأنها مستمرة في تنفيذ كل الطلبيات لصالح كافة شركات التوزيع على مدار 24 ساعة.

شركة البريقة أفادت عبر مكتبها الإعلامي أنها مستمرة بوتيرة عمل اعتياديه بتزويد شركات التوزيع بالمنتجات النفطية من وقود البنزين والديزل، من مستودع الزاوية النفطي ومستودع مصراتة النفطي، حيث تشهد الأرصدة التشغيلية بمختلف مستودعات الشركة سعات تخزينية مطمئنة، خاصة إن الإستلامات وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط من واردات المصافي والنواقل النفطية وعلى كامل الساحل الليبي تسير وفق العمليات المجدولة مسبقًا.

ونوهت الى إرتفاع ساعات طرح الأحمال زاد من عملية الازدحام داخل المحطات بهذا الشكل الملحوظ بالرغم من توفر طاقة بديلة لمعظم المحطات.

الشركة أعلنت لجميع شركات التوزيع وجمعيات النقل باستمرار فتح مستودعاتها على مدار الساعة، مناشدة في نفس الوقت الجهات الأمنية والمختصة والمواطنين التعاون من أجل حلحلة هذا المختنق العابر.

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