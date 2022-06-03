الجيش الروسي يعلن أن 360 جنديًا أوكرانيًا قتلوا الخميس

موسكو 03 يونيو 2022 (وال)- أعلن الجيش الروسي اليوم الجمعة، أنه شن المزيد من الضربات الصاروخية والمدفعية في أوكرانيا، الليلة الماضية بالإضافة إلى ضربات جوية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم القضاء على أكثر من 360 “قوميًا”، بينما تم تدمير 49 من أنظمة الأسلحة والمركبات العسكرية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف، أن محطة إذاعية للمراقبة في “سلوفيانسك”، كانت من بين الأهداف التي تم تدميرها.

ويقع مقر القوات المسلحة الأوكرانية في “دونباس” في منطقة “سلوفيانسك”.

وأضاف كوناشينكوف أن النيران الروسية استهدفت أيضًا أربعة مستودعات للذخيرة في منطقة “دونباس”، وأنه تم استهداف عشرات الأهداف في منطقة “ميكولايف” الجنوبية. (وال)

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