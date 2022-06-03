العرفي: غرفة العمليات الأمنية المشكلة بقرار الصديق الصور باشرت مهامها | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- خاص

باشرت غرفة العمليات الأمنية المشكلة بقرار وإشراف النائب العام الصديق الصور مهامها في المنطقة الشرقية الممتدة من مدينة سرت غرباً إلى مدينة امساعد شرقاً.

وقال مسؤول الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي وليد العرفي لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الجمعة، إن غرفة العمليات تتكون جميع الأجهزة الأمنية شرق البلاد.

وأكد العرفي أن الغرفة تضم كذلك وحدات تابعة للقوات المسلحة، وإدارة الشرطة والسجون العسكرية.

وأوضح مسؤول الإعلام. أن الغرفة يرأسها مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي، ومهامها تنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن النيابة العامة.

وأضاف أن من مهام الغرفة ضبط المطلوبين ومداهمة أوكار الفساد وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية في كامل المنطقة، بالإضافة إلى مهام أخرى سيُعلن عليها في وقت لاحق.

وكان النائب العام الصديق الصور أصدر تعليماته بتشكيل غُرفة عمليات لتنفيذ أوامر ضبط وإحضار المطلوبين لدى النيابات العامة.

وكُلف مُدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي برئاسة الغُرفة بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية.

وتكون الغرفة بإسناد وحدات القُوّات المُسلّحة اللواء طارق بن زياد المُعزّز واللواء 106 مُجحفل والشرطة العسكرية.