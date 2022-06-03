القطراني: نخطط لنقل التجربة المصرية إلى ليبيا خاصة مشروعات المدن الذكية والطرق

أكد نائب رئيس الحكومة علي القطراني، أن “الحكومة الليبية ستقدم كافة التسهيلات والدعم للشركات المصرية الراغبة في التعاون من أجل إعمار ليبيا، وأن ثمة العديد من المشروعات الاستثمارية جاهزة بالفعل للاستثمار المحلي والأجنبي”.

وطالب القطراني في تصريحات لقناة “الشمس” المصرية، المجتمع الدولي أن يحذو حذو الحكومة المصرية، في المساهمة بإعادة بناء وإعمار ليبيا، داعياً الدول العربية لدعم حكومته “التي جاءت من خلال اتفاق ليبي ليبي لإنهاء حالة الصراع”.

وأوضح القطراني أن “الحكومة الليبية تخطط لنقل التجربة المصرية إلى ليبيا، وخاصة مشروعات إنشاء المدن الذكية والطرق”.

وأشار إلى أن “الحكومة الليبية تركز حالياً، وتسعى إلى توحيد عمل مؤسسات الدولة “لأنها تمثل أولوية من أجل استقرار الأوضاع”، ومن ذلك “توحيد مصرف ليبيا، لأن الانقسام الموجود يؤثر على المواطن الليبي، كما يجب أن تكون أموال ليبيا المجمدة تحت مظلة دولية لضمان عودتها مرة أخرى”.

وأوضح القطراني، أن العلاقة بين مصر وليبيا علاقة تاريخة لأن مصر أم العرب، وموقف السيسي من ليبيا يتلخص في أربع كلمات سرت والجفرة خط أحمر، مشددًا على أن هدف الحكومة الأساسي الآن هو الوصول إلى الانتخابات ليأتي بعد ذلك من يستكمل المسيرة.

وأكد القطراني، أن هناك بعض الدول التي لا ترغب في استقرار ليبيا لأن ذلك يؤثر على مصالحهم، والجيش الليبي يحارب الإرهاب نيابة عن العالم، موضحًا أن الجيش كان يواجه في مدينة بنغازي فقط 13 ألف إرهابي من جنسيات مختلفة .