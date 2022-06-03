معلقا على أزمة الوقود.. التكبالي: بارجة تركية تتسلم 7 ملايين لتر شهريا من ميناء الخمس 

علق عضو مجلس النواب علي التكبالي على أزمة الوقود التي تشهدها طرابلس والازدحام الشديد أمام المحطات منذ أمس الخميس.

وألمح التكبالي في تغريدة عبر “تويتر” إلى تورط حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الأزمة بتهريب النفط إلى تركيا.

ونشر التكبالي في تغريدته خبرا مرفقا بصورة لبارجة حربية تركية في ميناء الخمس، تستلم كمية من الوقود، بما يقارب 7 ملايين لتر شهريا.

وقال النائب: “كل شيء سرقوه.. خلو الراجل يخدم.. ميناء الخمس حوالي 7 ملايين لتر شهريا”.

وتشهد طرابلس ازدحاما كبيرا أمام محطات الوقود منذ أمس الخميس، وقضى عدد من المواطنين عطلتهم اليوم الجمعة في انتظار دورهم للحصول على الوقود.