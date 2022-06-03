مجلس الأمن يمدد عملية “إيريني” لعام إضافي

العنوان

مدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، عملية “إيريني” لعام إضافي، وذلك بعدما تبنى القرار 2635 (2022) والذي يجدد لآليات وعمليات تفتيش السفن المتعلقة بحظر توريد الأسلحة لليبيا ولمدة عام إضافي.

وصوتت لصالح القرار، الذي صاغته فرنسا، 14 دولة، وامتنعت روسيا عن التصويت.

ويفوض القرار للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، المتوجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، عند وجود أسباب معقولة للاعتقاد بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

ويسمح القرار للدول الأعضاء بمصادرة أي شحنة يتم اكتشافها، والتي تخضع لحظر الأسلحة والتخلص منها.

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقريره حول الموضوع في غضون 6 أشهر، ومن ثم 11 شهراً من موعد التجديد.