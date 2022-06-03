المشري: حكومة باشاآغا غير متوازنة …ونرفض ترشح حفتر لممارسته أعمال إجرامية

ليبيا – رأى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أن تشكيلة الحكومة المكلفة باشاآغا غير متوازنة،معربًا عن رفضه أن يكون مقر الحكومة بمدينة سرت أو غيرها.

المشري وفي مقابلة له عبر برنامج ” بلا موعد ” الذي بث على قناة “تي أر تي ” التركية وتابعتها صحيفة المرصد اليوم الجمعة ،زعم أن مدينة سرت غير آمنة وتقع تحت سيطرة حفتر وفاغنر الروسية، حسب قوله.

وأعرب المشري عن رفضه لوجود حكومتين في البلاد ،ناصحًا البرلمان بأخذ تصورات مجلس الدولة على محمل الجدية.

وأكد أن انجاز القاعدة الدستورية وتحديد موعد الانتخابات هو السبيل لتراجع الصراع على السلطة التنفيذية.

وأردف المشري :” نرفض ترشح العسكريين وخصوصًا حفتر الذي يمارس أعمال اجرامية فيما يتعلق بالاعتداء على بنغازي وطرابلس ودرنة بحجج مختلفة”.

وفيما نص الحوار :

س/ ما موقفكم من إعلان حكومة فتحي باشاآغا مباشرة عملها من مدينة سرت ؟

ج / تشكيلة حكومة باشاآغا غير متوازنة ،فلا بد أن تكون عقب إنجاز القاعدة الدستورية.

حكومة باشاآغا حاولت أن تكون أمر واقع في العاصمة طرابلس وواجهت نوع من الرفض.

كان من الأولى معالجة أسباب الرفض،وطرابلس عاصمة ليبيا ولايمكن لأي حكومة أن تباشر عملها من أي جزء أخر من البلاد،لذا نرفض أن تكون مقر الحكومة سرت أو غيرها خاصة أن سرت بها مجموعة من الفاغنر وتحت حماية خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة ) ولانعتبرها منطقة محايدة فهي ليست آمنة أو صالحة للعمل منها ،لذا الحكومة يجب أن تعمل من طربلس.

س/ هل عادت ليبيا بإعلان مباشرة حكومة باشاآغا عملها في سرت إلى مرحلة الحكومات المتعددة التي عانت منها خلال الفترة الماضية ؟

ج/ نتمنى أن لا يحدث هذا الأمر، نحن في مجلس الدولة لا نركز على عمل الحكومات التنفيذي أنما على انجاز القاعدة الدستورية لإنهاء المرحلة الإنتقالية،فمشكلة ليبيا تكمن في ضرورة الذهاب للانتخابات بشكل عاجل وسريع وهذ لن يكون إلا بعد التوافق على القاعدة الدستورية.

مايحدث الآن في ليبيا هو نذير وربما تكون عودة للحكومات المتعددة يدفع ثمنه المواطن والخدمات المقدمة للمواطن سواء المتعلقة بانقسام الخدمات والدين العام الذي يمكن أن يترتب من كل حكومة والذي يصعب ضبطه بعد ذلك بالإضافة إلى ازدواجية الحكومة.

نرفض رفض قاطع وبات وجود حكومتين وندعو إلى معالجة الموضوع بالحكمة والإسراع في القاعدة الدستورية والذهاب للانتخابات.

س/ رئيس البرلمان صرح بأن اختيار مدينة سرت لتمارس حكومة باشاآغا عملها من خلالها سيجنب البلاد إراقة الدماء ،هل هناك إقرار ضمني بالمسؤولية عن الأحداث التي شهدتها طرابلس خلال دخول باشاآغا للعاصمة؟

ج/ نرفض بشكل قاطع إدخال الشباب الليبيين في اقتتال بين بعضهم البعض لأجل السلطة من الطرفين ،ونرفض استخدام القوة واراقة الدماء وحرمة الدم مقدمة على أي منصب،بالتالي ليس هناك عذر باللجوء إلى سرت ،بل يجب معالجة أسباب الاحتقان الواردة بشأن عدم قبول هذه الحكومة.

يجب إنهاء الخلاف أما بالتسليم لهذه الحكومة أو تلك أو بالذهاب في مسار ثالث ،أما استمرار هذا الوضع فلن يستفيد منه أحد من الليبين وهو أسوء وضع ممكن أن تكون فيه ليبيا وهي مقبلة على جولة انتخابات .

موقفنا واضح في رفض استخدام القوة من الطرفين ومعالجة الانسدادات الحاصلة بشكل سلمي بين مجلس الدولة والبرلمان،والأخذ بملاحظات مجلس الدولة بشكل جدي بخصوص حكومة باشاآغا.

س/ تراجع حكومة باشاآغا عن دخول طرابلس ،واتخاذ مدينة سرت مقرًا لها ،هل يبدد مخاوفكم من تحول الأزمة السياسية إلى صراع مسلح بمفهومه الشامل ،أما أن المخاوف من إندلاع صراع مسلح لاتزال قائمة ؟

ج/ نعم المخاوف قائمة ،حتى وأن سلمنا جدلاً بوجود هذه الحكومتين وبالمقر الذي اتخذته حكومة باشاآغا فأنه سيكون مقر مؤقت،لأن كل مصالح الدولة وأجهزة الدولة ومراكزها والبنية التحتية لمؤسساات الوزارات كلها في طرابلس ، والخطر العسكري لايزال قائمًا تحت هذه الظروف

س/ لماذا لم تلق دعواتكم (لفتحي باشاآغا بالاستقالة وكذلك عبدالحميد الدبيبة بالقبول بالتغير الحاصل في ليبيا) قبول ؟

ج/ نتوقع أن طرح المبادرة لن يكون لها استجابة فورية ،لكن نعمل في هذين الاتجاهين بعيدًا عن الأضواء والإعلان ،نحن نعتقد إذا استطعنا انجاز قاعدة دستورية سيجعل الصراع على السلطة التنفيذية أقل بريقًا مما هو عليه الآن ونصل إلى حل.

س/ اكشف لنا عن جهود الدولة في إطار الوصول إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات ؟

ج/ نحرص على إجراء الانتخابات ما جلعنا نتحدث عن حكومة مصغرة وهذه مبادرة شخصية ولم نتفق مع البرلمان بخصوص الموضوع ،ونحن نرفض تركيبة حكومة باشاآغا.

أمابخصوص حكومة الدبيبة بعد تاريخ 21 / 6 سيكون هناك إشكالية في وجودها ،واشترطنا استمرار المجلس الرئاسي لاستكمال أي حل كونه يمثل القائد الأعلى للجيش لتحديد مواعيد الانتخابات والقاعدة الدستورية للوصول إلى حل معقول بالنسبة للسلطة التنفيذية خلال هذا الشهر.

س/ هل هناك أفق للوصول إلى مخرج للأزمة الليبية ؟

ج/ أي مخرج يجب أن يكون قانوني سليم لكي لا يتعرض للطعن.

بحثت مع رئيسي المجلس الرئاسي والمحكمة العليا آلية الخروج من الأزمة بشكل قانوني ،وحول وجود مقترح أو رأي استجابةً لتساؤل من الرئاسي حول إمكانية إصدار مراسيم من الرئاسي الفترة القادمة ، فكان رد رئيس المحكمة العليا أنه لا توجد هذه الأشياء وكذلك الرئاسي نفى ذلك.

الحل لابد أن يكون من خلال مجلسي الدولة و النواب، وفي حال حدوث الانسداد لابد من وجود حل آخر .

الانسداد سيحدث في المسار الأخر لأن النقاط الخلافية هي نقاط حقيقية بين طرفي صراع بغض النظر عن من يأتي بالحل.

وبخصوص ترشح العسكريين لرئاسة الدولة ،نحن في مجلس الدولة وتطبيقًا للقانون الليبي فأن العسكريين لا يمارسون أي سياسة بأي شكل من الأشكال ويجرم عليه ذلك،ومشروع الدستور منعهم من ذلك ،وبالتالي استثناء رئيس الدولة أمر مرفوض ، وهو تفصيل على شخص معين “حفتر” الذي أجرم بحق الشعب الليبي ويمارس أعمال اجرامية فيمايتعلق بالاعتداء على بنغازي وطرابلس ودرنة بحجج مختلفة مرة مكافحة الإرهاب ووجود الميليشيات وغيرها ،ونرفض ترشح العسكري حتى وإن كان من طرفنا ، لأن هذه الشخصية لن تكون قادرة على إدارة البلد.

س/ ماتقيمكم لدعوة عبدالحميد الدبيبة إلى رحيل الأجسام الحالية وإجراء الانتخابات نهاية العام الحالي ، والبدء بتسجيل الناخبين من هذا الشهر ؟

ج/ هذه دعوة غير جادة ، القاعدة الدستورية يجب أن تنبثق من أساس سليم وتنفيذ الانتخابات في كامل البلاد في وقت واحد سواء برلمانية أو رئاسية ،وسلطة الأمر الواقع الموجودة في عدة أماكن جعلت الحكومات لا تسيطر على كل البلد.

وإجرء الانتخابات قبل الاتفاق على قاعدة دستورية وتوحيد السلطة التنفيذية هو حديث أوهام ،ونرحب بالدعوة إلى إجراء الانتخابات لكن بأسس سليمة وليست فقط لكسب مواقف سياسية.

س/ حدثنا التقدم الحاصل في اجتماعات القاهرة؟

ج/ المخرج من هذه الاجتماعات هو القاعدة الدستورية وليس مشروع دستور معدل، لأن الهيئة التي كتبت الدستور منتخبة بالتالي ولا نستطيع التعديل على عمل الهيئة وطرحه للاستفتاء هذا أمر ليس من صلاحياتنا.

استندنا في القاعدة الدستورية على مشروع الدستور باعتباره وثيقة ليبية، وانجزنا 70% بتوافقات مبدية ولم تعرض بعد على المجلسين ، وما تبقى يتعلق باشتراطات الترشح وأحكام المرحلة الانتقالية والحكم المحلي ،وربما يكون هناك اتفاق على 95% منها أما شروط الترشح نتوقع أن يكون بها انسداد.

ترشح العسكريين والجيش ومزدوجي الجنسية والأحكام القضائية ملف حساس يواجه نقاشات القاعدة الدستورية ، وهذا الانسداد متعلق برؤية سياسية تمثل طرفين سياسيًا في ليبيا،ربما نصل إلى إطار معين يضمن الحد الأدنى لهذه التوافقات وهذه المسائل خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها.

الأحكام العامة يجب أن تحدد العلاقة بين البرلمان والدولة إلى حين تسليم السلطة ،وتحديد اشتراطات الترشح.

أتوقع أن يكون هناك اتفاق مرضي ومعقول من الطرفين وماوراء هذين الجسمين، فالشعب الليبي لم يعد يحتمل العودة إلى مربع الإنسداد.

س/ ما تقيمكم لدور البعثة الأممية في ليبيا خاصة المستشارة ستيفاني ويليامز؟

ج/ الفترة التي شغلها المبعوث السابق كان لدينا أمل بحدوث التوافق حول القاعدة الدستورية ، لكن طريقة إدارة البعثة للحوار لم تكن بالشكل الصحيح بخصوص الانتخابات والقاعدة الدستورية ونتج عنها قوانين معيبة لم تؤد للانتخابات لأن المسار الدستوري كان معطل ،ويليامز استفادت من هذا الأمر ومتواصلة مع المجلسين وحريصة على انجاح المسار ،لأن ثمن الفشل سيكون كبير ،ولم نلاحظ أي تدخل من للبعثة الأممية في المسار الدستوري.

س/ هل يمكن تحييد المؤسسات السيادية (مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ، مؤسسة القضاء) عن الصراع السياسي القائم والمستمر ، أم هي إحدى الأدوات الرئيسية للصراع ؟

ج/ المؤسسات السيادية هي أحد أهداف كل المتصارعين الحاليين ،وليبيا تعتمد على صادرات النفط وانتاجه وهو البقرة الحلوب للشعب الليبي وهناك صراع على ايراداته وانفاقه وعلى العدالة ، والصراع يدور حول كيفية إدارة هذه الموارد وهذا يحتاج إلى شفافية، وموارد الشعب الليبي كثيرة بالمقارنة لعدده ،ولدينا موقع جغرافي وساحل طويل وفرص استثمارية خاصة بالنسبة لتركيا التي تملك الخبرة ،ومصر التي تملك العمالة الأمر الذي سيؤدي إلى تكامل اقتصادي، لكن هناك أطراف خارجية لا تريد الاستقرار لليبيا .

س/ إلى أي مدى يمكن أن يؤدي إجراء الانتخابات إلى نقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار الأمني والاقتصادي ؟

ج/ المصالحة الوطنية وجبر الضرر والعدالة الإنتقالية وبناء المؤسسات الأمنية وعودة المهجرين وببناء المؤسسة الأمنية بشكل صحيح وسليم مسائل جوهرية تمس الاستقرار في ليبيا ،والشعب الليبي ليس لديه مشكلة في التكامل الاقتصادي مع تركيا ومصر نتيجة العلاقة التاريخية والاجتماعية والترابط مع تلك الدول ، تركيا ترتبط مع مصر بمشروع غاز شرق المتوسط وموضوع الحدود البحرية الليبية المصرية التركية المشتركة.

الاتفاقية البحرية التركية الليبية تخدم ليبيا ومصر وتركيا أعطت لمصر مساحات إضافية على الرغم من اعتراض اليونان وقبرص والكيان الصهيوني لكن الاعتراض موضوعه مصالح ، فتكامل مصر وتركيا سيؤدي إلى البحث عن استقرار ليبيا وتعزيزه ودعم مسار الانتخابات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية