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وزيرة الداخلية الإيطالية: حادثة الزورقين الإيطاليين قبالة بنغازي ليست حادثة منعزلة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت وزيرة الداخلية الايطالية لوتشيانا لامورغيزي، أن حادثة الزورقين الإيطاليين في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية شمال بنغازي، ليست حادثة منعزلة.

وأشارت لامورغيزي، في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة نوفا الإيطالية، أن البحرية الإيطالية تدخلت، مشيرة إلى أن الوضع من الناحية السياسية هو وضع جيوسياسي صعب للغاية في ليبيا التي لا يوجد فيها حكومة مع كامل السلطة.

وكانت الفرقاطة الإيطالية جريكالي، الخميس، قد تدخلت في المياه الدولية شمال مدينة بنغازي، من أجل دعم زورقي صيد إيطاليين بعد أن اقترب منهما زورق دورية ليبي، وأطلق باتجاههم طلقات تحذيرية قبل أن ينسحب من الموقع.

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قناة 218 الليبية

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