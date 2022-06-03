مجلس الأمن يجدد الإذن بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا

جدد مجلس الأمن الدولي الإذن للدول الأعضاء “التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، المتجهة إلى أو من ليبيا، والتي لديها أسباب معقولة للاعتقاد بانتهاك حظر الأسلحة”.

وصوت مجلس الأمن قبل قليل خلال اجتماع في نيويورك على مشروع القرار رقم (2635) لسنة 2022، بأغلبية 14 صوتا وامتناع روسيا عن التصويت، وهو تجديد للقرار رقم (2578) الصادر في 3 يونيو 2021، بحسب موقع المجلس.

والتفويض الجديد يستمر “لمدة عام” ويسمح أيضا للدول الأعضاء بمصادرة أي شحنة يجري اكتشافها والتي تخضع لحظر الأسلحة والتخلص منها.