الشركة الوطنية للنقل البحري تعلن إقتنائها لناقلة جديدة

ليبيا – أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري إقتنائها للناقلة الجديدة والحديثة ( غات ) .

الشركة رحبت عبر مكتبها الإعلامي بهذا الإٌقتناء الجديد الذي سيساهم في رفعة المؤسسة ،مؤكدةً بأنها ماضية قدماً في توجهاتها وعزمها على الوصول إلى الريادة في مجالها.

وأشارت الشركة إلى أن الناقلة غات هي خاتمة المرحلة الثانية من خطة تطوير وتحديث أسطول الشركة والتي تم الإنتهاء من صناعتها في شهر مايو بأحواض شركة DEHAN SHIP BUILDING الكورية ، حيث صممت هذه الناقلة لتطابق أعلى معايير الجودة ومتطلبات إئتلاف شركات النفط الكبرى OCIMF، وكافة المتطلبات والشروط الدولية المعمول بها في السوق الملاحي.

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