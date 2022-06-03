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باشاغا يجري محادثات مع مسؤولين كبار في واشنطن

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

كشف رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، مساء يوم الجمعة، عن إجرائه لمحادثات مسؤولين كبار بالولايات المتحدة الأمريكية، واصفا أنها إيجابية.

وكتب باشاغا على تويتر: “أجريت محادثات إيجابية مع كبار المسؤولين في واشنطن اليوم”. وأضاف: “يظل تركيزنا على الحلول السلمية ونبذ العنف، بالإضافة إلى بناء مسار موثوق للمضي قدمًا في انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشفافة في ليبيا”.

وأكد باشاغا التزامه بخدمة الشعب الليبي وضمان وحدة ليبيا وأمنها. وقال: “ما زلت ملتزمًا بخدمة الشعب الليبي، وضمان وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها”.

وأعلن رئيس الحكومة المكلف من مجلس النوابـ إن الحكومة ستباشر مهامها من سرت خلال الأيام المقبلة. وأضاف أن حكومته “حاولت دخول العاصمة طرابلس بشكل سلمي لكنها قوبلت بالقوة والتحريض من جانب ما وصفه بالعصبة الغاشمة”.

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اخبار ليبيا 24

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