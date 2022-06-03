غرفة العمليات الأمنية تباشر مهامها في كامل المنطقة الشرقية بإمرة اللواء هويدي

باشرت غرفة العمليات الأمنية المشكلة بقرار وإشراف النائب العام الصديق الصور مهامها في المنطقة الشرقية الممتدة من مدينة سرت غربا إلى مدينة امساعد شرقا.

وتتكون غرفة العمليات بحسب قرار انشاءها الذي كلف فيه مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي برئاستها من جميع الأجهزة الأمنية في شرق ليبيا إضافة لإسناد من القوات المسلحة متمثل في اللواء طارق بن زياد واللواء 106 مجحفل وإدارة الشرطة والسجون العسكرية.

كما ينص قرار إنشاء وتشكيل الغرفة على تكليفها بمهام تنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن النيابة العامة إضافة لضبط المطلوبين ومداهمة أوكار الفساد وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية في كامل المنطقة.