المشري: نفرض اتخاذ سرت مقرا للحكومة لأنها غير آمنة وبها مجموعات «فاغنر»

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة إن المجلس يرفض أن تكون سرت أو أي مدينة أخرى مقرا للحكومة، متابعا: «خصوصا سرت؛ لأنها غير آمنة ولا محايدة، وتوجود فيها مجموعات فاغنر».

وأضاف:«نعتبر أن طرابلس هي عاصمة ليييا، ولا يمكن لأي حكومة مباشرة عملها من أي مكان آخر»، حسب تصريحه إلى قناة «تي آر تي» التركية، أمس الجمعة.

المشري: نركز على إنجاز القاعدة الدستورية

وأشار إلى أن المجلس لا يشغله مسألة تغيير الحكومات، وإنما يركز بشكل مباشر على إنجاز القاعدة الدستورية لتجاوز المراحل الانتقالية، والذهاب بشكل عاجل إلى الانتخابات.

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وأكمل: «ما يحدث الآن سيدفع ثمنه المواطن على الصعيد الخدمي والاقتصادي؛ ولهذا نحن نرفض رفضا قاطعا وجود حكومتيْن في البلاد».