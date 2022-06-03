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المشري: نفرض اتخاذ سرت مقرا للحكومة لأنها غير آمنة وبها مجموعات «فاغنر»

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة إن المجلس يرفض أن تكون سرت أو أي مدينة أخرى مقرا للحكومة، متابعا: «خصوصا سرت؛ لأنها غير آمنة ولا محايدة، وتوجود فيها مجموعات فاغنر».

وأضاف:«نعتبر أن طرابلس هي عاصمة ليييا، ولا يمكن لأي حكومة مباشرة عملها من أي مكان آخر»، حسب تصريحه إلى قناة «تي آر تي» التركية، أمس الجمعة.

المشري: نركز على إنجاز القاعدة الدستورية
وأشار إلى أن المجلس لا يشغله مسألة تغيير الحكومات، وإنما يركز بشكل مباشر على إنجاز القاعدة الدستورية لتجاوز المراحل الانتقالية، والذهاب بشكل عاجل إلى الانتخابات.

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وأكمل: «ما يحدث الآن سيدفع ثمنه المواطن على الصعيد الخدمي والاقتصادي؛ ولهذا نحن نرفض رفضا قاطعا وجود حكومتيْن في البلاد».

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بوابة الوسط

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