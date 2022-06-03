المنقوش: نثمن جهود قطر لمساندتها في استكمال وتعزيز المسار السياسي الديمقراطي في ليبيا

ليبيا – تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش اتصالًا هاتفيًا أمس الخميس من وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني؛ حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع في ليبيا وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

المنقوش أعربت بحسب المكتب الإعلامي لخارجية تصريف الاعمال عن عميق شكرها وتقديرها لدور وجهود دولة قطر المتضامن والداعم للشعب الليبي، مبديةً تقديرها لمساندتهم جهود الحكومة لاستكمال وتعزيز المسار السياسي الديمقراطي في ليبيا.

من جانبه، أكد الوزير القطري، وقوف دولة قطر الدائم مع الشعب الليبي ودعمهم لجهود الحكومة ودور وزارة الخارجية في تعزيز الاستقرار في ليبيا.

وأضاف أن الحل الوحيد هو الحوار الوطني الليبي وصولًا إلي الإتفاق سياسي يمهد لمرحلة الاستقرار الدائم عبر انتخابات برلمانية ورئاسية.

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