فريق الدفاع عن حفتر أمام القضاء الأمريكي ينسحب قبل الجلسة الحاسمة

أكدت مصادر صحفية، أن فريق المحاماة عن خليفة حفتر طلبوا من القاضية بالمحكمة الفدرالية لشرق فرجينيا ليوني برينكما، إعفاءهم من تمثيله لعدم إيفاء حفتر بدفع أتعاب المحامين وانقطاع تواصله معهم خلال المحاكمة.

ونشر “رئيس التحالف الليبي الأمريكي” عصام عميش الذي يتولى تحريك الدعاوى الجنائية ضد خليفة حفتر أمام القضاء الأمريكي عبر منصته الإعلامية، وثيقة فريق المحاماة التي أظهرت تأكيدهم أن المدعى عليه “لم يفِ ماديًا بالتزاماته تجاه محامي الدفاع، ولم يتواصل أو يتعاون مع فريق محاميه خلال المحاكمة، وإذا استمر التمثيل في هذه المرحلة فمن شأنه أن يفرض عبئًا ماليًا غير معقول على محامي الدفاع، لذلك يطلب فريق المحاماة بكل احترام أن تقبل المحكمة أمرًا يسمح لهم بالانسحاب من منصب محامي السجل للمدعى عليه خليفة حفتر”.

وكشف عميش أن محامي أسر الضحايا الليبيين سجل وثيقة قانونية في المحكمة للمطالبة بالحكم الغيابي بالإدانة، لافتاً إلى أن جلسة الاستماع القادمة يوم 10 يونيو المقبل ستكون حاسمة، وكانت المحكمة قد حددت موعداً لحضور حفتر قبل شهر من الجلسة لاستجوابه في ثلاث قضايا مدنية تم رفعها من قبل أهالي ضحايا في ليبيا، يتهمونه بالقتل خارج نطاق القضاء وتعذيب المدنيين، إلا أنه تغيب دون تقديم عذر لتخلفه عن الحضور.

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