وزير التعليم العالي: كل القرارات الصادرة عن حكومة الدبيبة هي قرارات باطلة

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عاشور المسماري، اليوم الجمعة، أن “إن ما تمر به بلادنا من ظروف صعب لا تحتمل أن يقوم أي شخص مهما كانت صفته أو منصبه بالتلاعب بمصير ومقدرات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين دون وجه حق أو ند من القانون، وعلى ذلك نجد ان ما يقوم منتحل صفة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة منتهية الولاية من محاولات لإجراء تعديلات في لائحة تنظيم التعليم العالي الصادرة بالقرار رقم، (501) لسنة 2010 عن اللجنة الشعبية العامة سابقا، تضر بحقوق ومصالح المعيدين والوافدين وأعضاء هيأة التدريس من حملة الماجستير على حد سواء”.

المسماري، وفي بيان صحفي تحصلت قناتنا على نسخة منه، أكد أن “كل القرارات التي تصدر عن منتحل صفة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة منتهية الولاية هي قرارات باطلة لكونها تصدر عن غير ذي صفة، وإن الغاء او تعدل او اصدار اللوائح حو اختصاص أصيل لمجلس وزراء الحكومة الليبية دون سواه، وأن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المخولة قانون باقتراح وتقديم مشروعات الغاء أو تعدل أو إصدار اللوائح المنظمة لعمل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وأن اللوائح الداخلية للأقسام والكليات والجامعات يجب ألا تتعارض اللوائح العامة والقوانين السارية، وإن اللوائح المنظمة لعمل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، يتم تطبيقها على كل منتسبي القطاع ولذلك يجب أن يتم عرض تعديل أو الغاء أو استحداث اللوائح على كل المستويات الإدارية والأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي، وذلك لكى يكون الجميع ملتزم بتطبيقها، وإن أي تعديل أو الغاء أو استحداث للوائح المنظمة لعمل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يجب أن يكون قائما على مبدأ العمل الجماعي، لا على الأهواء الشخصية والآراء الفردية، وهادفا إلى تطوير وتنمية القطاع، وإن تعديل أو الغاء لائحة تنظيم التعليم العالي الصادرة بالقرار (501) لسنة 2010 يجب أن يتم وفقا لمواد ونصوص القانون رقم (4) لسنة 202 بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن الجامعات”.