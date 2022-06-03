امغيب: لو تصالح الذئب مع الراعي ستخرج قادة المليشيات من المشهد السياسي

استنكر سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، الدخول في تفاوض مع مليشياوي على مسودة الدستور، أو التفاوض مع مليشياوي من أجل دخول الحكومة إلى طرابلس.

وقال امغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن السؤال الكبير الموجه لمن يفعل ذلك: كيف استطعت أن تقنع نفسك بأنك قادر على إقناع مليشياوي على أن يكون في البلاد دستور ينهي أي دور له، أو أن يوافق على أن تكون في البلاد حكومة واحدة وجيش واحد يفرضان الأمن وقد يضعانه في السجن؟؟”.

وأضاف أن استطعت إقناع الذئب بالتصالح مع راعي الخراف سوف تنجح في إقناع كل قادة المليشيات بالخروج من المشهد السياسي.

وتابع:” الغريب في الأمر أن من يقوم بذلك دول يعتبر القانون فيها كل من يحمل سلاح أبيض مجرم يستحق العقوبة، أما عندنا فيعتبرونه طرف يجب أن يمثل في كل الحوارات وكل الاتفاقات السياسية من اتفاق الصخيرات إلى يومنا هذا”.