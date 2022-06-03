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باشاغا: أجريت محادثات إيجابية مع كبار المسؤولين في واشنطن

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا بأنه أجرى «محادثات إيجابية» مع كبار المسؤولين في واشنطن، أمس الجمعة.

وأضاف: «يظل تركيزنا على الحلول السلمية ونبذ العنف، بالإضافة إلى بناء مسار موثوق للمضي قدما في انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشفافة في ليبيا»، حسب تغريدة على حسابه في موقع تويتر.

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وتابع: «ما زلت ملتزمًا بخدمة الشعب الليبي، وضمان وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها».

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بوابة الوسط

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