الساعدي معلقًا على إطلاق جهاز الردع سراح عمر تنتوش: هل هكذا ترد طرابلس الديون ؟

ليبيا – علق سامي الساعدي ”المسؤول الشرعي السابق ” للجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة على الأنباء المتداولة حول إطلاق جهاز الردع سراح عمر تنتوش.

الساعدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “اليوم الردع يطلقون سراح تنتوش الذي شارك وبارك الحرب على طرابلس، ومنفذ الإعدامات في المعارضين الشرفاء أيام القدافي الذين قتلوا رميًا بالرصاص وهدمت بيوتهم، ومنهم العقيد مفتاح قروم رحمه الله، رغم أنه كان يعاني من مرض السرطان”.

وأضاف: “لكن عبد الحكيم المشري المسؤول الإعلامي السابق لكتيبة ثوار طرابلس ما زال مسجونًا لدى الردع رغم تردي حالته الصحية، وصاحب الصرخة المشهورة في 2011: (يا شباب ليبيا من كل المناطق.. طرابلس تصرخ.. فهبوا لنجدتها)، وله أكثر من ست سنين في سجن الردع بدون محاكمة”.

الساعدي تساءل في ختام منشوره: هل هكذا ترد طرابلس الديون؟

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية