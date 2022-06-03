باشاغا يجدد من واشنطن تركيزه على الحلول السلمية ونبذ العنف

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا التزامه ببناء مسار موثوق للمُضي قُدمًا في انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشفافة في ليبيا، وضمان وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها.

جاء ذلك في تغريدة لباشاغا، الجمعة، عقب محادثات وصفها بالإيجابية، أجراها مع كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن جدد خلالها تركيزه على الحلول السلمية ونبذ العنف.

وكان باشاغا قد أكد قبل أيام مباشرة مهامه من مدينة سرت، مطالباً المصرف المركزي بتمويل مشروع الموازنة الذي تقدم به لمجلس النواب، مع استمرار رفض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة لحكومة غير منتخبة.

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