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باشاغا يجدد من واشنطن تركيزه على الحلول السلمية ونبذ العنف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا التزامه ببناء مسار موثوق للمُضي قُدمًا في انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشفافة في ليبيا، وضمان وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها.

جاء ذلك في تغريدة لباشاغا، الجمعة، عقب محادثات وصفها بالإيجابية، أجراها مع كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن جدد خلالها تركيزه على الحلول السلمية ونبذ العنف.

وكان باشاغا قد أكد قبل أيام مباشرة مهامه من مدينة سرت، مطالباً المصرف المركزي بتمويل مشروع الموازنة الذي تقدم به لمجلس النواب، مع استمرار رفض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة لحكومة غير منتخبة.

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قناة 218 الليبية

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