المشري يكشف عن مبادرة شخصية تتضمن تشكيل حكومة مصغرة

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كشف، رئيس مجلس الدولة خالد المشري، عن مبادرة شخصية تتضمن تشكيل حكومة مصغرة تكون قادرة على إنجاز الاستحقاقات الانتخابية. جاء ذلك، في مقابلة تلفزيونية مع قناة “أي آر تي” التركية.

وقال المشري، “لدينا مخاوف من الصدام والاقتتال، ولا نعتقد أن حكومة فتحي باشاغا ستبقى في مدينة سرت لفترة طويلة. ونحن نرى أن الحل يكمن في معالجة الانسدادات؛ لأن خطر الاقتتال ما زال قائما.”

وأضاف، “لا نتوقع الاستجابة الفورية لمبادراتنا التي نطرحها للوصول لحلول سريعة”.

وتابع المشري: “مساعينا تصب في اتجاه سرعة إنجاز القاعدة الدستورية وتحديد موعد الانتخابات، وهو السبيل لتخفيف حدة التوتر الحاصل”.

وقال: “لدينا مبادرة شخصية للخروج من الانسداد الحاصل وهو تشكيل حكومة مصغرة تكون قادرة على إنجاز الاستحقاقات الانتخابية”. ولفت إلى أن “مجلس النواب متمسك بحكومة فتحي باشاغا التي هي مرفوضة من قبلنا بهذا الشكل”.

أما فيما يتعلق بحكومة الوحدة، قال المشري: “حكومة عبدالحميد الدبيبة تواجه مشكلة في الاستمرار بعد تاريخ “21” يونيو القادم، ولابد من وجود حل سريع.”

وقال، إن “وجود المجلس الرئاسي مهم جدا لحلحلة الأزمة الحالية؛ لامتلاكه صفة القائد الأعلى للجيش وتحديد موعد الانتخابات”.