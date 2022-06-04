الحكومة الليبية تعلن عزمها تحسين شبكة الطرقات ومد طرق جديدة

العنوان -سرت

أعلنت الحكومة الليبية أنها تعتزم تحسين شبكة الطرقات من خلال إطلاق مشاريع لشق طرق جديدة.

وأضافت الحكومة الليبية أن هذه المشاريع ستسمح للمواطنين بالتنقل بسهولة بين مختلف المدن.

وأكدت الحكومة أنه من ضمن المشاريع المقترحة مد طرقات تربط بين إجدابيا والكفرة وسوكنة وبراك وصبراتة وراس اجدير، مع إنشاء جسور جديدة في بعض المناطق الأخرى.

وأشارت الحكومة الليبية إلى أنها وضعت برامج لصيانة الطرقات الرئيسية لتحسين السلامة المرورية والحد من حوادث السير، مؤكدة أن تحسين قطاع النقل والمواصلات أولوية قصوى.