بقوس كمان.. الفنان الليبي الشاب “آميدو” يبهر متابعيه بلوحة جديدة

أخبار ليبيا 24

لازال الفنان التشكيلي الليبي الشاب أحمد محمود الشهير بـ “آميدو” يبهر متابعيه على حسابه في تويتر بكل مقطع فيديو للوحة جديدة يقوم برسمها على طريقته المبهرة.

فبعدما أبهر “آميدو” متابعيه فيما سبق برسم 4 لوحات فنية بيديه وقدميه لنجوم عالميين في كرة القدم في آن واحد، واتبعها بلوحات جدارية أخرى لنجمي ريال مدريد كريم بنزيما، وردريغو غوس، مع صورة المدرب كارلو أنشيلوتي، مستخدمًا كرسيا وسيلة للرسم، عاد اليوم الجمعة إلى إبهارهم من جديد.

وفي هذه المرة قام الفنان الليبي الشاب، بنشر مقطع يظهر قيامه برسم لوحة جدارية أخرى للنجم الكراوتي لاعب وسط ريال مدريد لوكا مودريتش. وقد استخدم في رسم اللوحة “قوس الكمان”.

The maestro @lukamodric10 🎵

Hope you like this one madridista’s ❤️🙌🏽

Hala Madrid pic.twitter.com/UWl6iMIN6b

— 🎨 آميدو 🎨 (@amed0_) June 3, 2022