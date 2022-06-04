المشري يتحدث عن مبادرة لتشكيل حكومة ليبية مصغرة

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تحدث، رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، في مقابلة تلفزيونية عن عزمه إطلاق مبادرة شخصية لتشكيل حكومة مصغرة تكون قادرة على إنجاز الاستحقاقات الانتخابي، وفق قوله.

وقال المشري، إنه يتوقع أن تكون هناك استجابة فورية لمبادراته التي يطرحها للوصول لحلول سريعة.

وتابع المشري، بأن لديه مخاوف من الصدام والاقتتال، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد بأن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا ستبقى في مدينة سرت لفترة طويلة.

وقال المشري، خلال المقابلة، “نحن نرى أن الحل يكمن في معالجة الانسدادات؛ لأن خطر الاقتتال ما زال قائما.”

وأضاف، “مساعينا تصب في اتجاه سرعة إنجاز القاعدة الدستورية وتحديد موعد الانتخابات، وهو السبيل لتخفيف حدة التوتر الحاصل”.

وقال، “لدينا مبادرة شخصية للخروج من الانسداد الحاصل وهو تشكيل حكومة مصغرة تكون قادرة على إنجاز الاستحقاقات الانتخابية”.

وأضاف، أن “مجلس النواب متمسك بحكومة فتحي باشاغا التي هي مرفوضة من قبلنا بهذا الشكل”.

وقال المشري، إن “حكومة عبدالحميد الدبيبة تواجه مشكلة في الاستمرار بعد تاريخ “21” يونيو القادم، ولابد من وجود حل سريع.”

واعتبر أن “وجود المجلس الرئاسي مهم جدا لحلحلة الأزمة الحالية؛ لامتلاكه صفة القائد الأعلى للجيش وتحديد موعد الانتخابات”.