دومة: مشروع الجفرة يستهدف نقل مليون و600 ألف متر مكعب من المياه إلى الشمال

أكد وزير الموارد المائية في الحكومة الليبية، محمد دومة، أن النهر الصناعي في ليبيا تأثر بالحرب ويتم حالياً إعادة توزيع مياه النهر إلى ما كانت عليه. ونقل تلفزيون الشمس المصري عن دومة قوله إن حجم الاستثمار في النهر الصناعي يبلغ 40 مليار دولار، فيما وصلت تكلفة المشروع ككل 85 مليار دولار.

وكشف دومة أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة تأهيل وتشغيل كافة المشروعات الخاصة بالثروة المائية في ليبيا مرة أخرى، ومنها مشروع الجفرة الذي يستهدف نقل مليون و600 ألف متر مكعب من المياه إلى مناطق الشمال، مؤكداً فتح الباب أمام الشريك الأجنبي والمحلي في الاستثمارات الخاصة بالزراعة والصناعة.

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة النهر الصناعي تعاني خطوطها الممتدة من الجنوب الشرقي في تازربو والسرير إلى الشمال الشرقي والأوسط، وبالمقابل الممتدة من الجنوب الغربي في جبل الحساونة بوادي الشاطئ إلى الشمال الغربي والساحل الأوسط تعاني من خروقات مستمرة، تتمثل في الاعتداءات على مرافقها بالتوصيلات غير القانونية، فيما تعاني مدن منطقة الجفرة التي تتوسط البلاد من أزمة مائية حادة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية