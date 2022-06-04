الحويج يبحث آلية اعداد الهوية الاقتصادية للدولة

عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ، اجتماعا موسعا برئاسة وزير الاقتصاد ” محمد الحويج ” خصص لمناقشة آلية اعداد الهوية الاقتصادية للدولة

جاء الاجتماع بمشاركة مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض ومدير عام مشروع شبكة ليبيا للتجارة والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة .

كما استعرض خبراء الاقتصاد عدداً من المقترحات التي من شأنها تطوير أداء الوزارة والجهات التابعة وتحسين مستوى الخدمات وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع ، وتمكين الوزارة من الاضطلاع باختصاصاتها في رسم السياسات الاقتصادية وتحديد هوية قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالدولة.

وقد تم تشكيل فريق عمل يضّم عدد من رؤساء ومدراء الجهات التابعة ومديرو الإدارات المختصة بالوزارة يتولى اعداد وتنفيذ الهوية الاقتصادية ومتابعة نشاط الوزارة والجهات التابعة لها واعداد تقارير دورية تتضمن التوصيات الهادفة لرفع مستوى الأداء بالقطاع والاستعانة بالخبراء والأكاديميين من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية ذات العلاقة.