طبي سبها يرد على شائعات حول عدم توفر مصل العقارب في المركز

العنوان – سبها

نبه مركز سبها الطبي من بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي وصفها بـ “صفحات الظلال” تقوم بالترويج لعدم وجود مصل العقرب بالمركز.

وأكد المركز الطبي عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أن هذه الأخبار غير صحيحة وكاذبة، وما تم نشره في صفحة تدعي أنها تابعة للمركز فهو غير صحيح.

وأشار إلى أن هذه الصفحة مزورة تقوم بنشر أخبار لا صحة لها ولا تمثل المركز، و كعادتها تروج لبث السموم الخطيرة.

وطمأن المركز أهالي سبها وكل المنطقة الجنوبية بأن المصل متوفر بالمركز ويتم استلامه عن طريق جهاز الإمداد الطبي فزان مباشرة إلى صيدلية المركز ولم يشهد أي نقص هذا العام.