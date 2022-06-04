ليبيا الان

قدور يطالب السفارات والبعثات والقنصليات الليبية بالخارج عدم التعامل مع حكومة الدبيبة

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – سرت

طالب وزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور السفارات والبعثات والقنصليات الليبية بالخارج كافة عدم التعامل مع الحكومة المنتهية الولاية وعدم الاعتداد بأية قرارات أوتعليمات صادره عنها.

وشدد قدور على أن التعامل والمخاطبة تكون فقط مع الحكومة الليبية ممثلا وحيدا وشرعيا للشعب الليبي.

وحمل وزير الخارجية السفراء ورؤساء البعثات والقناصل العامون والقائمون بالأعمال المسؤولية القانونية إزاء مخالفة هذه التعليمات.

وأوضح قدور أن الحكومة الليبية نالت ثقة مجلس النواب في 01 مارس 2022 وأصبحت بهذا الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الشعب الليبي، وتحقق آماله وتطلعاته وتضمن وحدة ليبيا واستقرارها.

ولفت وزير الخارجية إلى أن هذا الأمر تجاهلته الحكومة المنتهية الولاية، برفض تسليم المقرات الحكومية، وعدم احترامها لمبدأ التداول السلمي للسلطة، بعد سحب مجلس النواب الثقة منها في سبتمبر 2021وانتهاء ولايتها حسب الاتفاق السياسي الليبي.


عدد المشاهدات:
153

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك