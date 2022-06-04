ليبيا الان

لوصولها بأقل تكلفة ووقت: السماح بجلب البضائع المصرية عبر منفذ امساعد البري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طبرق ” إبراهيم الجراري ” سماح مصرف ليبيا المركزي بجلب بضائع الاعتماد المصرفي عن طريق منفذ امساعد البري مع مصر.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة للجراري ، قال فيه : إن هذا الإجراء جاء استجابة لطلبات التجار والشركات في طبرق، أسوة بمنفذ رأس أجدير الحدودي مع تونس.

كما أضاف أن السلع والبضائع ستدخل بطريقة سلسة عن طريق القنوات المصرفية حفاظا على أموال الليبيين، مع الالتزام بالجودة، وتجنب استخدام الطرق غير المشروعة في استيراد السلع المصرية.

وأشار أيضآ إلى أن هذه الطريقة ستوفر الأسعار، وتمنع وقوع المخالفات، كما تغني عن الشحن البحري بين البلدين، الذي تأثر كثيرا إثر جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وبذلك ستصل البضائع المصرية بأقل تكلفة ووقت.

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إبراهيم الجراري غرفة التجارة والصناعة والزراعة طبرق منفذ امساعد البري

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صحيفة الساعة 24

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