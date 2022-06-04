المشري: حكومة الدبيبة تواجه مشكلة في الاستمرار بعد 21 يونيو الجاري

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري:” لدينا ملاحظات بشأن تكليف فتحي باشاغا بالحكومة، ونرى أن تشكيلته الوزارية غير متوازنة”.

وأضاف المشري، في مقابلة مع «قناة TRT التركية»:” لدينا مخاوف من الصدام والاقتتال، ولا نعتقد أن حكومة “فتحي باشاغا” ستبقى في مدينة سرت لفترة طويلة”.

وتابع:” نحن نرى أن الحل يكمن في معالجة الانسدادات؛ لأن خطر الاقتتال ما زال قائما، ولا نتوقع الاستجابة الفورية لمبادراتنا التي نطرحها للوصول لحلول سريعة، ومساعينا تصبُّ في اتجاه سرعة إنجاز القاعدة الدستورية وتحديد موعد الانتخابات، وهو السبيل لتخفيف حدة التوتر الحاصل”.

واستطرد:” لدينا مبادرة شخصية للخروج من الانسداد الحاصل وهو تشكيل حكومة مصغرة تكون قادرة على إنجاز الاستحقاقات الانتخابية، فمجلس النواب متمسك بحكومة فتحي باشاغا التي هي مرفوضة من قبلنا بهذا الشكل”.

ولفت إلى أن حكومة عبدالحميد الدبيبة تواجه مشكلة في الاستمرار بعد تاريخ “21” يونيو الجاري، ولابد من وجود حل سريع”.

وأكد أن وجود المجلس الرئاسي مهم جدا لحلحلة الأزمة الحالية؛ لامتلاكه صفة القائد الأعلى للجيش وتحديد موعد الانتخابات، فموقفنا واضح وصريح منذ البداية وهو الرفض القاطع لاستخدام القوة وإدخال الشباب في الاقتتال لصالح إحدى الحكومتيْن”.

وشدد على ضرورة معالجة الأسباب التي أدت إلى الاحتقان وعدم قبول الحكومة قبل اللجوء إلى مدينة سرت، متابعا:” لو استمر هذا الوضع فلن يستفيد منه أحد من الليبيين، وهو قد يكون أسوأ وضع لليبيا وهي مقبلة على الانتخابات” على حد تعبيره.

ولفت إلى موقف المجلس الاستشاري واضح ويتمثل في ضرورة معالجة الانسدادات الحاصلة بشكل سلمي ما بين المجلسيْن، ويجب أخد الملاحظات من مجلس الدولة على حكومة فتحي باشاغا بشكل جدّيّ وعمليّ”.

واستطرد:” بعد تشكيل الحكومة وجعلها أمرا واقعيا، كان هناك رفض لها، ومن الأولى هو معالجة الأسباب، ونحن نعتبر أن طرابلس هي عاصمة ليييا، ولا يمكن لأي حكومة مباشرة عملها من أي مكان آخر”.

وزعم:” نرفض أن تكون مدينة سرت مقرا للحكومة؛ لأنها غير آمنة ولا محايدة، وتوجود فيها مجموعات فاغنر، فالمجلس الأعلى للدولة يركز بشكل مباشر على إنجاز القاعدة الدستورية لنتجاوز المراحل الانتقالية”.

وادعى أن حل مشكلة ليبيا يكمن في الذهاب إلى الانتخابات بشكل عاجل؛ وهذا لا يكون إلا بعد التوافق على القاعدة الدستورية، مستطردًا:” ما يحدث الآن من أحداث سيدفع ثمنها المواطن على الصعيد الخدمي والاقتصادي؛ ولهذا نحن نرفض رفضا قاطعا وجود حكومتيْن في البلاد”.

ودعا المشري، إلى معالجة المشاكل الآنية بالحكمة والإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية والذهاب إلى الانتخابات، على حد قوله.