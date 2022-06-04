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بنغازي الطبي: وفاة طفل نتيجة إصابته البليغة بشظايا الرصاص العشوائي

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن مسؤول النقطة الأمنية بمركز بنغازي الطبي ” إبراهيم السعيطي ” وفاة أحد أطفال ضحايا الرصاص العشوائي في بنغازي

وقال السعيطي في تصريحات صحفية:”إن الطفل ” طه حسام الفيتوري ” توفي متأثراً بجراحة التي أصيب بها نتيجة إصابته بشظايا مقذوف عشوائي في منطقة الهواري بالمدينة”.

كما أكد، ”أن الطفل طه 4 أعوام توفي قبل ساعة من الآن، نتيجة إصابته البليغة بالشظايا رفقة أشقاءه الإثنين، أثناء اللعب بمحل إقامتهم بمنطقة الهواري.

وأوضح السعيطي، أن المركز استقبل 6 أطفال مصابين بشظايا مقذوف وأعيرة نارية عشوائية في مناطق وأحياء متفرقة بالمدينه خلال الأسبوع المنصرم ، وبينهم حالات حرجة

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صحيفة الساعة 24

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