بنغازي الطبي: وفاة طفل نتيجة إصابته البليغة بشظايا الرصاص العشوائي

أعلن مسؤول النقطة الأمنية بمركز بنغازي الطبي ” إبراهيم السعيطي ” وفاة أحد أطفال ضحايا الرصاص العشوائي في بنغازي

وقال السعيطي في تصريحات صحفية:”إن الطفل ” طه حسام الفيتوري ” توفي متأثراً بجراحة التي أصيب بها نتيجة إصابته بشظايا مقذوف عشوائي في منطقة الهواري بالمدينة”.

كما أكد، ”أن الطفل طه 4 أعوام توفي قبل ساعة من الآن، نتيجة إصابته البليغة بالشظايا رفقة أشقاءه الإثنين، أثناء اللعب بمحل إقامتهم بمنطقة الهواري.

وأوضح السعيطي، أن المركز استقبل 6 أطفال مصابين بشظايا مقذوف وأعيرة نارية عشوائية في مناطق وأحياء متفرقة بالمدينه خلال الأسبوع المنصرم ، وبينهم حالات حرجة