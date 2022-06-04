ممثل الاتحاد الأوروبي: نرحب بتجديد مجلس الأمن فرض حظر الأسلحة على ليبيا

رحّب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ” جوزيب بوريل “، بتجديد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد فيها ، أن هذا التجديد يعكس الاعتراف بمساهمة عملية إيريني في استعادة السلام والاستقرار في ليبيا.

كما أضاف جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي بهذه المساهمة هو الجهة الدولية الوحيدة التي تفحص السفن المشبوهة، لمنع تدفق الأسلحة إلى البلاد- حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي قد صوّت -الجمعة- على قرار يقضي بتمديد تفويض التفتيش، قبالة السواحل الليبية للسفن المشتبه في تورطها في انتهاك حظر الأسلحة الساري منذ 2011،

فيما ندد الممثل الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، الذي امتنع عن التصويت على قرار التمديد، بما أسماه بـ”القبضة الخانقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام تفتيش السفن”.