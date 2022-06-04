المشري: متفائل بالوصول إلى اتفاق دستوري.. وثمن الفشل لا يُحتمل

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنه متفائل بإمكانية الوصول إلى اتفاق مرضٍ ومعقول مع مجلس النواب فيما يتعلق بالمسار الدستوري الذي تجرى مفاوضات بشأنه في القاهرة، وستنطلق الجولة الثالثة منها في 11 يونيو الجاري.

وأضاف المشري في مقابلة مع قناة «تي آر تي» التركية، إن فشل مفاوضات المسار الدستور سيكون له ثمن «أكبر مما يُمكن احتماله.. والبديل الآخر هو حصول الانسداد والعودة إلى المربع الأول، وكل الأطراف لا رغبة لها في حصول ذلك، ولا الشعب الليبي يحتمل حصول انسداد سياسي آخر».

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وشدد على أهمية تحقيق اتفاق «لأن أهمية المفاوضات لا تتمثل في مجلسي الدولة والنواب فقط، «ولكن ما يمثّله الجسمان من قاعدة شعبية وسياسية».

اتهام من المشري للبعثة الأممية بعدم إدارة الحوار الليبي بشكل صحيح

واتهم المشري الإدارة السابقة للبعثة الأممية بعدم إدارة الحوار الخاص بالقاعدة الدستورية والانتخابات بشكل صحيح، «على الرغم من أن الاتفاق كان ممكنًا، وقد نتج عن ذلك الحوار سلطة تنفيذية جديدة وقوانين معيبة لا يمكن إجراء انتخابات بناءً عليها، لأن المسار الدستوري كان معطلًا».

ورأى أن ستيفاني وليامز «استفادت من هذا الدرس وهي على اتصال معنا ومع رئيس مجلس النواب وتستشيرنا وتحاورنا في كل خطوة، وهي حريصة على إنجاح هذا المسار». ونوه بأن الأمم المتحدة لم تتدخل في هذا المسار بأي شكل من الأشكال، «وهي تهيئ الأجواء فقط للوصول إلى توافقات».