بن صالح: الشعب الليبي لا يعرف إلاّ النقد اللاذع والسب والشتم والتخوين والبيوع

قال سليمان بن صالح، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، إن التخوين أمر طبيعي لدى شعب لا يعرف إلاّ النقد والمطالبة بالحقوق، وكتب قائلًا: “عندما تكون رئيساً لحكومة أو رئيساً لدولة فيها شعب لا يعرف غير المطالبة بالحقوق والنقد اللاذع والتهكم وأحياناً السب والشتم وقد يصل الأمر إلى التخوين والبيوع”.

أضاف على فيسبوك قائلًا: “عندما تكون في دولة تكون فيها الجهات المنافسة لك على السلطة تعمل ليل نهار بشتى الوسائل لإسقاطك وتستخدم كل الأساليب الغير مشروعة والمشروعة لتحقيق الهدف حتى وإن كانت تمس حياة الناس، وعندما تكون في دولة يعمل فيها الإعلام بطريقة الرصيد والدفع المسبق بدون أي احترام للمهنة، وعندما تكون في دولة يكون المسؤولون فيها لا يجدون حرجاً في إظهار نفاقهم علناً فيأكلون الغلة ويسبون الملّة” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا: “وعندما تكون في دولة يكون فيها المجرمون والقتلة والعملاء مبجلين ومحترمين وتُسمع كلمتهم وتُطاع أوامرهم ، وعندما تكون في دولة يخرج الآلاف فيها لتأييد فريق أجنبي ويذرف بعضهم الدموع لخسارته أو تصيبهم الهستيريا لفوزه ولا يخرجون ضد من أقفل مصدر رزقهم، عندما تكون في دولة مثل هذه فاعلم أن مرض هذه الدولة مستفحلاً وأن جسدها يئن من فتك الأمراض به وأن علاجها لا يقدر عليه إلا الذي يقول للشيء كن فيكون” على حد قوله.