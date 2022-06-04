الحاجي: ملف ليبيا يبقى بيد “ستيفاني” والإدارة الأمريكية أضمن للشعب الليبي

اعتبر جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، إن الإدارة الأمريكية أضمن للشعب الليبي، مثنيا على دور المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

كتب قائلًا على فيسبوك: “هل هي أوكرانيا وأستبعد ذلك..؟ أم عدم الاستقرار في الدول الأقليمية لليبيا وشمال القارة الافريقية لكي تؤجل الادارة الأمريكية صفقة “العمر” بأن تكسب السواد الأعظم من الشعب الليبي بتخليصه من الجيف الفاسدة التي تمشي على بطونها والفاسدين من متصدري المشهد “بالجملة” حاليا تدعم وجودهم بالمشهد واستمرارهم وأن “ستيفاني” وبيدها تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن قادرة على هذه الخطوة..!”.

وواصل قائلًا: “التعليق : يبقى أن يكون ملف ليبيا بيد “ستيفاني” والادارة الامريكية في هذه المرحلة أضمن للشعب الليبي من الخونة متصدري المشهد وزرايب الجيف.. وذلك لأسباب لا يسعها هذا المنشور وأقلها تقاطع المصالح وجوانب أخرى مهمة يملكها الشعب الليبي في عمومه.. سوف نأتي على تفصيلها وعلى رأسها الحاضنة” وفق تعبيره.