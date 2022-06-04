بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 04 يونيو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 04 يونيو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة علي مناطق الوسط والجنوب .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب ، مع احتمال ظهور شبورة مائية أخر الليل وفي الصباح الباكر على سرت.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا علي بعض المناطق الساحلية ، وتكون غربية إلى شمالية غربية على مصراتة وسرت.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(29-33)مْ على المناطق الساحلية, ومابين(35-38)مْ على الدواخل ، وتسجل ارتفاع طفيف خلال يومين القادمين على اغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة ، مع احتمال ظهور شبورة مائية أخر الليل وفي الصباح الباكر على سهل بنغازي وبعض مناطق الجبلية.

الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة نسبياً على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-30)مْ على الساحل, وتكون مابين (34-37)مْ على الدواخل ،وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-40)مْ ،وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على بعض المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلي شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-39)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:12)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:59).