الجراري يؤكد سماح المصرف المركزي بجلب بضائع الاعتماد عن طريق منفذ امساعد البري

أخبارليبيا24_متابعات

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طبرق إبراهيم الجراري في تصريحات صحافية أمس الجمعة إن مصرف ليبيا المركزي سمح بجلب بضائع الاعتماد المصرفي عن طريق منفذ امساعد البري مع مصر.

وأكد أن هذا الإجراء جاء استجابة لطلبات التجار والشركات في طبرق أسوة بمنفذ رأس أجدير الحدودي مع تونس.

ونوه إلى أن السلع والبضائع ستدخل بطريقة سلسة عن طريق القنوات المصرفية.

وأكد أن ذلك حفاظا على أموال الليبيين مع الالتزام بالجودة وتجنب استخدام الطرق غير المشروعة في استيراد السلع المصرية.

وأشار أيضآ إلى أن هذه الطريقة ستوفر الأسعار، وتمنع وقوع المخالفات، كما تغني عن الشحن البحري بين البلدين.

والذي تأثر كثيرا بجائحة فيروس كورونا وبذلك ستصل البضائع المصرية بأقل تكلفة ووقت.

وفي سياق ليس ببعيد ترأس وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج الخميس اجتماعاً ضمّ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض ومدير عام مشروع شبكة ليبيا للتجارة والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لمناقشة آلية اعداد وتنفيذ الهوية الاقتصادية للدولة.

في حين حضر الاجتماع مستشار الوزير ومديرو إدارات الشؤون الإدارية والمالية والتجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة.

وتم مناقشة عدداً من المقترحات التي من شأنها تطوير أداء الوزارة والجهات التابعة.

فضلا عن تحسين مستوى الخدمات وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع.

في حين نوقشت سبل تمكين الوزارة من الاضطلاع باختصاصاتها في رسم السياسات الاقتصادية.

وتم بحث آليات تحديد هوية قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالدولة.