عقيل: ليبيا خرجت من مؤشر جودة التعليم.. دقوا طبول الأفراح يامليشيات

عبر المحلل السياسي، عز الدين عقيل، عن استنكاره الشديد لخروج الدولة الليبية من مؤشر «دافسو» وهو التصنيف العالمي لجودة التعليم، معتبرا أن ذلك عودة للظلامية الأمية في البلاد.

وقال «عقيل»، في منشور له عبر فيسبوك، «أبشري يا واشنطن ولندن، ولتدقوا طبول الأفراح يا مليشيات الخزي،

إن عودة هجوم الظلامية الأمية بشدة ضد الليبيين هو المعنى الحقيقي الشنيع للإعلان الدولي الرسمي عن خروج ليبيا من مؤشر (دافسو) او التصنيف العالمي لجودة التعليم».

ويكشف المنتدى الاقتصادي العالمي، عن مؤشر جودة التعليم الذي يقيس جودة التعليم في 140 دولة حول العالم، حيث ﺍﻋﺘﺒﺮ أن ﻟﻴﺒﻴﺎ دولة ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨفة؛ بسبب عدم توفر أبسط معايير جودة التعليم فيها.