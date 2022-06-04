اعتماد جداول امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي والثانوني للمدارس الليبية بالخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت اعتماد جداول امتحانات شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بقسميه الأدبي والعلمي للمدارس الليبية بالخارج، للعام الدراسي 2021-2022.

وتبدأ امتحانات إتمام مرحلة التعليم الثانوني للمدارس الليبية بالخارج (القسمان الأدبي والعلمي)، يوم الإثنين 13 يونيو، وتنتهي السبت 25 يونيو.

متى تبدأ وتنتهي امتحانات شهادة التعليم الأساسي في الخارج؟

أما امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للمدارس الليبية بالخارج فتبدأ الإثنين 13 يونيو، وتنتهي الخميس 23 يونيو.

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«الوطني للامتحانات» يوصي بإلغاء النقل للصفين الرابع والخامس

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وفي وقت سابق، أوصى المركز الوطني للامتحانات بإلغاء النقل للصفين الرابع والخامس، والعودة للنظام القديم بإجراء امتحانات في نهاية العام الدراسي، بناءً على آراء خبراء تربويين وتقارير وجدت قصورا في تجربة النقل.

وقال المركز إنه أجرى تقييما لتجربة النقل خلال السنوات الثلاث الماضية، ووجد أن الأمر يستوجب إعادته إلى ما كان عليه في السابق، وذلك بإجراء امتحانات في نهاية كل مقرر دراسي.

جدول امتحان شهادة إتمام التعليم الثانوني للمدارس الليبية بالخارج (القسم العلمي).

جدول امتحان شهادة إتمام التعليم الثانوني للمدارس الليبية بالخارج (القسم الأدبي).

جدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للمدارس الليبية بالخارج.