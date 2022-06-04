طبرق.. القبض على متهميْن بسرقة 300 ألف دينار

ألقت عناصر مركز شرطة باب الزيتون بمديرية أمن طبرق القبض على شخصين ليبيي الجنسية قاما بسرقة مبلغ مالي قدره 300 ألف دينار ليبي، بالتعاون مع مركز شرطة المدينة بدرنة.

وبعد ورود بلاغ لمركز شرطة باب الزيتون حول شخصين مجهولي الهوية؛ تم تكليف أعضاء وحدة التحري والقبض بالمركز بجمع المعلومات عن المتهمين الذين تبين أنهما لاذا بالفرار إلى مدينة درنة.

وأصدرت مديرية أمن طبرق برقية عاجلة لنظيرتها في درنة، ليتم القبض عليهما فيما بعد وإحالتهما إلى مركز شرطة باب الزيتون ويعترفا عند التحقيق معهما بما نسب إليهما، حيث أقر أحدهما بسرقة المبلغ المذكور وإعطاء نصفه للمتهم الآخر من أجل إخفائه بمنزله.

وبحسب منشور للمديرية؛ فقد تم استرجاع مبلغ مالي وقدره 173 ألف دينار من المبلغ المسروق.

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