خمس مكاتب بالإدارة العامة للبحث الجنائي تجري الجمع الدوري الأسبوعي | أخبار ليبيا 24

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أجرت صباح اليوم السبت خمس مكاتب بالإدارة العامة للبحث الجنائي الجمع الأسبوعي الدوري للقوة العمومية.

وحضر الجمع أعضاء مكتب الظواهر السلبية ومكتب أمن المقر ومكتب مكافحة تهريب الوقود.

كما حضر مكتب شؤون الاليات ومكتب الرابش وذلك بإشراف المقدم عبد المنعم المهشهش.

وخاطب المقدم المهشهش افراد المكاتب بالتعليمات الأسبوعية الجديدة الصادرة عن مدير الإدارة العامة اللواء صلاح هويدي.

إضافة لإجراء التمام المعتاد على القوة العمومية لتك المكاتب وألياتها.

يذكر أن غرفة العمليات الأمنية الجديدة المشكلة بقرار النائب العام داهمت وكراً لتجارة المخدرات والمواد المسكرة فالطريق الرابط بين بلدتي الابرق والقيقب بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد وقال مسؤول مكتب الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي وليد العرفي لاخبار ليبيا 24، الجمعة، إن عملية المداهمة جاءت بعد تحري وجمع معلومات فور مباشرة عمل غرفة العمليات المشكلة من جميع الأجهزة الأمنية، وإسناد من القوات المسلحة متمثل في اللواء طارق بن زياد واللواء 106 مجحفل وإدارة الشرطة والسجون العسكرية.

وأوضح العرفي، أنه تم ضبط كمية من مخدر الحشيش وعدد (90) لتر من الخمور محلية الصنع معدة للبيع.

بالإضافة لأسلحة آلية وقنابل يدوية، مشيراً إلى أن المداهمة نفذت دون إصابات.

كما تم صبط جميع من كان بالمكان، وستتم إحالتهم للنيابة العامة بعد تحرير محضر رسمي وذكر الاحراز فيه.

وفي سياق متصل باشرت غرفة العمليات الأمنية المشكلة بقرار وإشراف النائب العام الصديق الصور مهامها في المنطقة الشرقية.

وقال مسؤول الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي وليد العرفي لـ”أخبارليبيا24″ أمس الجمعة، إن غرفة العمليات تتكون جميع الأجهزة الأمنية شرق البلاد.