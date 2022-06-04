إسرائيل خططت لترحيل اللاجئين الفلسطينيين من لبنان إلى دول عربية

كشفت بروتوكولات سرية عن الحوار الإسرائيلي الأميركي خلال الأيام الأولى من حرب لبنان الأولى، التي وقعت في يونيو (حزيران) 1982 أن رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه، مناحيم بيغن، تكلم مع الرئيس الأميركي الأسبق، رونالد ريغان، عن إمكانية ترحيل مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى دول عربية أخرى مثل العراق وليبيا وسوريا.

وجاء في تقرير نشره عوفر أديرت، في صحيفة «هآرتس» العبرية، أمس الجمعة، أن بيغن سافر إلى واشنطن بعد أسبوعين من بدء الحرب، وذلك في أعقاب الانتقادات التي أسمعتها الولايات المتحدة على هذه الحرب. ففي حينه أعلنت إسرائيل أن هدفها «إبعاد منظمات الإرهاب الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات، لمسافة 40 كيلومتراً عن حدودها لوضع حد لإطلاق صواريخ الكاتيوشا ضد إسرائيل» وأن العملية ستستمر 48 ساعة. ولكن الجيش الإسرائيلي وصل يومها إلى مشارف بيروت. وطالت الحرب أكثر بكثير مما أعلن عنها، واتخذت طابعاً شرساً، وأوقعت ضحايا كثيرة، وقالت واشنطن يومها إنها تؤيد الهدف بإبعاد مطلقي الصواريخ عن الحدود مع إسرائيل لكنها انتقدت شدة المعارك وعدم الالتزام بمسافة 40 كيلومتراً.

ويتضح من محضر اللقاء، الذي عقد في البيت الأبيض يوم 21 يونيو، أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، يهوشع ساغي، قال في تلك الجلسة إن خطة الحرب تقتضي التقدم في الاجتياح وفق الحاجة وليس فقط 40 كيلومتراً، كما ذكرت الحكومة في بياناتها الرسمية وفي رسائلها إلى الولايات المتحدة. وقال ساغي: «نحن نعرف أن الصواريخ التي تطلق الكاتيوشا على إسرائيل تمتد على مسافة 50 – 55 كيلومتراً».

وقد حاول بيغن تبرير هذا التقدم باستغلال عداء ريغان للاتحاد السوفياتي، فقال إن الروس أغرقوا لبنان بأسلحتهم للفتك بأصدقاء الولايات المتحدة وتنفيذ عمليات إرهاب ضدهم وقصفهم بصواريخ كاتيويشا، عانى منها الغرب كله.

ويوضح محضر اللقاء أن ريغان تقبل الفكرة بأن من «حق إسرائيل التحرك ضد منظمة التحرير الفلسطينية، التي كانت متمركزة في لبنان بعد إبعادها من الأردن في السبعينات، ومنه انطلقت في تنفيذ عمليات في الأراضي الإسرائيلية»، لكنه انتقد شدة القتال الإسرائيلي، وأبدى قلقاً على مصير مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين عاشوا في لبنان كلاجئين، منذ ترحيلهم أو فرارهم من إسرائيل في عام 1948. وتساءل ريغان عن إمكانية اندماج اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في المجتمع المحلي ليصبحوا مواطنين لبنانيين. وقال: «الغالبية العظمى من هؤلاء الفلسطينيين، لا ينتمون إلى منظمة التحرير الفلسطينية، فإذا وعدتهم الحكومة اللبنانية بالجنسية، أليس ذلك حلاً؟». وأضاف ريغان، بحسب البروتوكول: «بعد كل شيء، هم في بلد مختلف… سمعت أن من يريد أن يكون جزءاً من المجتمع اللبناني، مدعوّ للقيام بذلك».

وهنا رد المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة، يهودا بلوم، الذي حضر اللقاء، وقال: «في لبنان مشكلة توازنات دينية وطائفية، فإذا مُنح اللاجئون الفلسطينيون مكانة دائمة، فإن التوازن نفسه يمكن أن يضطرب، لأن معظمهم من المسلمين. ولذلك نحن نتفهم لماذا لا يوافق لبنان على منحهم وضعاً دائماً». وهنا أضاف بيغان: «يوجد في لبنان ما بين 350 ألفاً و400 ألف لاجئ فلسطيني، بينهم 15 إلى 20 ألفاً إرهابيون منظمون، ومسلحون بأسلحة ثقيلة. قسم على الأقل من هؤلاء اللاجئين، يجب أن يغادروا لبنان. فهذه دولة صغيرة. وينبغي أن يتم إرسالهم إلى دول عربية أخرى. ليبيا مثلاً تقول إنها صديقة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي دولة كبيرة. لماذا لا تستقبل الناس على أراضيها؟ العراق بلد ضخم، وتوجد فيه موارد هائلة، ومياه ونفط. لماذا لا يذهبون إلى هناك؟ العراق فارغ وسوريا فارغة أيضاً».

وأضاف السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، موشيه أرنز، والذي أصبح لاحقاً وزير دفاع في حكومة إسحق شامير: «من المؤسف أن الدول العربية ليست مستعدة لقبول عدد كبير (من اللاجئين)».

وتساءل ريغان: «هل يمكن إيجاد إجابة، حتى يتم إيجاد حل نهائي لمشكلة اللاجئين؟». فأجاب بيغان: «سيتم إيجاد حل إذا كانت هناك رغبة لدى الدول العربية في إيجاده، فالتاريخ مليء بالنماذج التي تم بموجبها حل قضايا اللاجئين بطريقة واحدة هي التوطين. يجب توطين الفلسطينيين في الدول العربية التي رحلوا إليها. إعادة التوطين هي الطريقة الإنسانية والطبيعية لحل مشاكل اللاجئين. هكذا حصل في باكستان والهند وتركيا واليونان، وفي كل مكان».