قدور يطلب من البعثات الدبلوماسية بالخارج عدم التعامل مع حكومة الوحدة

طلبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا من كافة السفارات والبعثات والقنصليات الليبية بالخارج عدم التعامل مع حكومة الوحدة.

وطالب وزير الخارجية حافظ قدور، في كتاب وجهه الجمعة للقائمين على البعثات الدبلوماسية بالخارج؛ بعدم الاعتداد بأي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة الوحدة والتعامل فقط مع الحكومة الليبية لكونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي، مشيرًا إلى أن السفراء ورؤساء البعثات والقناصل العامون والقائمون بالأعمال سيتحملون المسؤولية القانونية إزاء مخالفة هذه التعليمات.

وعزا قدور خطابه هذا إلى أن الحكومة الليبية نالت ثقة مجلس النواب والذي سحب الثقة عن حكومة الوحدة في الـ 21 من شهر سبتمبر من العام الماضي، كما أن ولايتها انتهت عقب عدم تمكنها من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الـ24 من شهر ديسمبر الفائت.

واستند وزير الخارجية في طلبه إلى كلمة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالإذن للحكومة الليبية بمزاولة أعمالها من مدينة سرت وعلى إعلان رئيسها فتحي باشاغا مباشرة مهام حكومته من المدينة.

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