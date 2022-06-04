الشركة الوطنية العامة للنقل البحري تعلن إقتناء الناقلة غات | أخبار ليبيا 24

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أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أمس الجمعة عن إقتنائها للناقلة الجديدة والحديثة غات.

ورحبت عبر مكتبها الإعلامي بهذا الإٌقتناء الجديد الذي سيساهم في رفعة المؤسسة.

وأكدت بأنها ماضية قدماً في توجهاتها وعزمها على الوصول إلى الريادة في مجالها.

وأشارت الشركة إلى أن الناقلة غات هي خاتمة المرحلة الثانية من خطة تطوير وتحديث أسطول الشركة.

مؤكدة الإنتهاء من صناعتها في شهر مايو بأحواض شركة DEHAN SHIP BUILDING الكورية.

حيث صممت هذه الناقلة لتطابق أعلى معايير الجودة ومتطلبات إئتلاف شركات النفط الكبرى OCIMF.

فضلا عن تضمين كافة المتطلبات والشروط الدولية المعمول بها في السوق الملاحي.

وفي سياق ليس ببعيد ارتفع النفط، يوم الجمعة، مدعوما بتوقعات بأن قرار أوبك زيادة أهداف الإنتاج بأكثر قليلا مما كان مخططا له لن يؤثر كثيرا على المعروض العالمي الضيق وبزيادة الطلب مع تخفيف الصين لقيود فيروس كورونا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك +، يوم الخميس، على زيادة الإنتاج. بمقدار 648 ألف برميل يوميًا شهريًا في يوليو وأغسطس بدلاً من 432 ألف برميل يوميًا، كما تم الاتفاق عليه سابقًا.

وارتفع خام برنت 1.76 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 119.37 دولار للبرميل. وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.70 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 118.57 دولار.

ويتجه الخام الأمريكي نحو مكاسب أسبوعية سادسة مع شح الإمدادات الأمريكية، مما أثار الحديث عن قيود على تصدير الوقود أو ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط والغاز.