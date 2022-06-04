البشتي: أرجحُ أن معاناة الشعب ستطول لأمدٍ لا يعلمه إلاّ الله

عبر الكاتب والمحلل السياسي عبد العظيم البشتي عن حزنه وألمه الشديد للوضع الذي آلت إليه الدولة الليبية وما يعانيه الشعب، متوقعا أن يطول ذلك الوضع إلى مدى غير معلوم.

وقال «البشتي»، في منشور له عبر فيسبوك، «حزني وألمي كبير ليس فقط لما يعانيه شعبنا وتعانيه بلادنا الآن بل الأخطر هو إلى متى سيستمر هذا الوضع وتستمر هذه المعاناة».

ورأي الكاتب والمحلل السياسي، أن الوضع والمعاناة التي يعيشها الشعب والبلاد ستطول وتستمر إلى مدى طويل، قائلا «حيث الأرجح أن هذا الوضع سيطول إلى مدى لا يعلمه إلا الله».