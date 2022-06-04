أسوشييتد برس: الجماعات المسلحة لن تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة

ليبيا- تناول تقرير تحليلي نشرته وكالة أنباء “أسوشييتد برس” الأميركية الصراع الدائر بين رئيسي حكومتي الاستقرار وتصريف الأعمال فتحي باشاآغا وعبد الحميد الدبيبة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن الخبيرة في الشؤون الليبية “كلوديا غازيني” قوله: إن التنافس بين باشاآغا والدبيبة يمثل نزاعًا على الشرعية. مؤكدة أن الحكومتين لن تتمكنا من إجراء الانتخابات هذا العام ولن تفلح محاولات الأمم المتحدة للتوصل إلى توافق دستوري انتخابي بين الأطراف الليبية.

وأضافت غازيني: إن اعتراف روسيا بحكومة الاستقرار أمر لا يمكن أن تقوم به الدول الغربية حتى لا ينظر إليها على أنها تقف في نفس الجانب مع موسكو. فيما نقل التقرير عن الموظف الحكومي الثلاثيني في العاصمة طرابلس محمد أبو سليم قوله: إن الفوضى والصراع تغذي الجماعات المسلحة.

واستبعد أبو سليم سماح هذه الجماعات بإجراء انتخابات حرة ونزيهة فهذا الأمر يمثل وهمًا.

ترجمة المرصد – خاص

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