الأرصاد: أجواء معتدلة على الشمال وحرارة مرتفعة على الوسط والجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

وقال المركز، في نشرته الصادرة السبت، إن المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية أخر الليل وفي الصباح الباكر على سرت، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، وتكون غربية إلى شمالية غربية على مصراتة وسرت، كما تتراوح درجات الحرارة ما بين 29 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية وما بين 35 و 38 درجة على الدواخل ، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين القادمين على أغلب المناطق.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة ، مع احتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر على سهل بنغازي وبعض مناطق الجبلية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة نسبيًا على بعض المناطق، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 26 و30 درجة مئوية على الساحل وتكون ما بين 34 و37 درجة على الدواخل وتسجل ارتفاعًا طفيفًا الأحد على أغلب المناطق.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 36 و40 درجة مئوية وتسجل أيضا ارتفاع طفيف الأحد على بعض المناطق.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو فستكون السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 37 و39 درجة مئوية.

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