أفريكا أنتليجنس: لجنة 5+5 تجتمع في تونس لبحث قضيتي السلاح والمسلحين الأجانب

كشف موقع أفريكا أنتليجنس الاستخباراتي أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ستعقد اجتماعا يومي 7 و8 يونيو في تونس العاصمة تحت رعاية الأمم المتحدة وفرنسا لمعالجة قضيتين رئيسيتين.

وأوضح الموقع الفرنسي أن القضية الأولى هي نزع سلاح وتسريح وإعادة إدماج المجموعات المسلحة في ليبيا، والتي تعتبر مصدر قلق رئيسي للمجتمع الدولي حيث يتم الدفع لها بسخاء مقابل ولاءاتها، ولكنهم تعتمد أيضًا على عائدات الاتجار والابتزاز وفق قوله.

وأضاف الموقع أن القضية الثانية هي انسحاب المقاتلين الأجانب المتمركزين في ليبيا.