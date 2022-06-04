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مكافحة الأمراض: متوسط الإصابات بكورونا خلال أسبوع بلغ 4 حالات

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا أن متوسط عدد الإصابات بلغ 4 حالات بنسبة إصابة بلغت 1.66%.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تسلم 1.445 عينة جرى فحصها بتقنية Real Time PCR  وكان متوسط عدد العينات (240) عينة ، و متوسط عدد الحالات المتعافية (05) حالة، متوسط عدد الحالات الوفيات (00) حالة .

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ  502,040 حالة منها الحالات النشطة: 58 حالة والمتعافين: 495,552 حالة والوفيات: 6.430 حالة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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